Тастимирова Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тастимирова Елена Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2000

Сын: Тастимиров Артур Владимирович

Отец ребёнка: Тастимиров Владимир Владимирович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.12.2002

Сын: Тастимиров Данил Владимирович

Отец ребёнка: Тастимиров Владимир Владимирович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тастимиров Владимир Владимирович

Смерть
Неизвестно
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