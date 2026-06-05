Михайлов Пётр Никандрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлов Пётр Никандрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно, Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область

умер Неизвестно, Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область

Отец
Михайлов НикандрНеизвестно г.р.
Супруги
Михайлова (Яковченко) Ефросинья МакаровнаНеизвестно г.р.
Дети
Михайлов Виктор Петрович1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Никандр

Мать: не указана

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Яковченко) Ефросинья Макаровна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Михайлов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Михайлова (Яковченко) Ефросинья Макаровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область

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