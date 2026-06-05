Михайлов Пётр Никандрович
мужской, родился Неизвестно, Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
умер Неизвестно, Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
ОтецМихайлов НикандрНеизвестно г.р.
Супруги
Михайлова (Яковченко) Ефросинья МакаровнаНеизвестно г.р.
Дети
Михайлов Виктор Петрович1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Никандр
Мать: не указана
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Михайлова (Яковченко) Ефросинья Макаровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область