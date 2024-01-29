Павлова Фекла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашова Мария Степановна
Отец ребёнка: Павлов Степан (Стефан) Филиппович
Рождение ребёнка
04.04.1909
Сын: Павлов Василий Степанович
Отец ребёнка: Павлов Степан (Стефан) Филиппович
Смерть
Неизвестно