Павлова Фекла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Фекла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашова Мария Степановна

Отец ребёнка: Павлов Степан (Стефан) Филиппович

Рождение ребёнка
04.04.1909

Сын: Павлов Василий Степанович

Отец ребёнка: Павлов Степан (Стефан) Филиппович

Смерть
Неизвестно

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