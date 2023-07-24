Пьянова (Власова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Власова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
15.07.1917
Отец ребёнка: Пьянов Федор Иванович
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.08.1921
Дочь: Пьянова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Пьянов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно