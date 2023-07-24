Пьянова (Власова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Власова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Власова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
15.07.1917

Сын: Пьянов Илья Федорович

Отец ребёнка: Пьянов Федор Иванович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.08.1921

Дочь: Пьянова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Пьянов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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