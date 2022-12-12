Пономарева Дарья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Пономарев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Афимья Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно