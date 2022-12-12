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Пономарева Дарья Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Пономарев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Афимья Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Пономарев Марк Федорович

Отец ребёнка: Пономарев Федор Иванович

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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