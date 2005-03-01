Лукин Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1928
Дата смерти01.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.03.2005