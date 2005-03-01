Лукин Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1928

Дата смерти

01.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Тамара Александровна

Смерть
01.03.2005
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