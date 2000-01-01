Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей

Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Егор

Мать: Марфа

Смерть
1826
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close