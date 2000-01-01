Новиков Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: Новикова Татьяна Ефремовна

Смерть
2004
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