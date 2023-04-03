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Кальченко Параскева Игнатиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Стефан (Степан) Максимович

Рождение ребёнка
06.04.1891

Сын: Кальченко Иосиф Стефанович

Отец ребёнка: Кальченко Стефан (Степан) Максимович

Рождение ребёнка
26.08.1896

Сын: Кальченко Прохор Стефанович

Отец ребёнка: Кальченко Стефан (Степан) Максимович

Смерть
Неизвестно

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