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Киселев Павел Яковлевич

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Место рождения

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.11.1929

Дата смерти

05.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929

Отец: Киселев Яков Васильевич

Мать: Киселева Агафия Николаевна

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.02.1956

Жена: Киселева Мария Ивановна

Ленинградский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
23.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.08.1993
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище
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