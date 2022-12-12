Киселев Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1929
Дата смерти05.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929
Бракосочетание
26.02.1956
Жена: Киселева Мария Ивановна
Ленинградский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
23.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Мария Ивановна
Смерть
05.08.1993
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище