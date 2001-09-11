Архипова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1906

Дата смерти

27.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1932

Дочь: Целюнова Валентина Артемьевна

Отец ребёнка: Архипов Артём Фёдорович

Рождение ребёнка
02.08.1936

Сын: Архипов Александр Артёмович

Отец ребёнка: Архипов Артём Фёдорович

Рождение ребёнка
08.05.1939

Сын: Архипов Вячеслав Артемьевич

Отец ребёнка: Архипов Артём Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Артём Фёдорович

Смерть
27.10.1979
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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