Архипова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1906
Дата смерти27.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1932
Дочь: Целюнова Валентина Артемьевна
Отец ребёнка: Архипов Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
02.08.1936
Сын: Архипов Александр Артёмович
Отец ребёнка: Архипов Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
08.05.1939
Сын: Архипов Вячеслав Артемьевич
Отец ребёнка: Архипов Артём Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Артём Фёдорович
Смерть
27.10.1979
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область