Горбушина Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушина Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбушин Тимофей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбушин Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: (Горбушина) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Горбушин Тимофей Федорович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1906

Дочь: (Горбушина) Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Горбушин Тимофей Федорович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.11.1911

Сын: Горбушин Иоанн Тимофеевич

Отец ребёнка: Горбушин Тимофей Федорович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

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