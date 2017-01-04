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Федосеев Дмитрий Геннадьевич
Федосеев Дмитрий Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1979
Пол
Мужской
Отец
Федосеев Геннадий Петрович
1951 г.р.
Мать
Федосеева (Иванова) Любовь Ивановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1979
Отец:
Федосеев Геннадий Петрович
Мать:
Федосеева Любовь Ивановна
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