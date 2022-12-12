Лунькова (Чувызгалова) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунькова (Чувызгалова) Тамара Дмитриевна

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

22.11.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
13.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луньков Вячеслав Васильевич

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
05.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луньков Вячеслав Васильевич

Лесной, город Лесной, Свердловская область
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