Лунькова (Чувызгалова) Тамара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луньков Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луньков Вячеслав Васильевич
Лесной, город Лесной, Свердловская область