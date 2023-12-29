Круглова Ирина Семенова
Место рождения601144 Molodilovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1866
Дочь: (Круглова) Наталия Андреева
Отец ребёнка: Круглов Андрей Прокопьев
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Круглов Андрей Прокопьев
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Круглов Андрей Прокопьев