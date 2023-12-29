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Круглова Ирина Семенова

Место рождения

601144 Molodilovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1866

Дочь: (Круглова) Наталия Андреева

Отец ребёнка: Круглов Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Круглов Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Круглов Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
1880

Сын: Круглов Андроник Андреев

Отец ребёнка: Круглов Андрей Прокопьев

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