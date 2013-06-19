Деева Дарья Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева Дарья Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.2013

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2013

Отец: Деев Артем Сергеевич

Мать: Деева Юлия Викторовна

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