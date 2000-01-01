Миронов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Николай

Миронов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Анна

Смерть
Неизвестно
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