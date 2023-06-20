Коврижных Агафия Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Агафия Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

18.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Коврижных Трофим Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Федот Коврижных

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Неонила

Отец ребёнка: Коврижных Федот Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домника Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Федот Коврижных

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Федот Коврижных

д. Крестецы
Смерть
18.10.1873
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