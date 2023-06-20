Коврижных Агафия Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти18.10.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Егор
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коврижных Трофим Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федот Коврижных
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Неонила
Отец ребёнка: Коврижных Федот Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домника Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федот Коврижных
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федот Коврижных
д. Крестецы
Смерть
18.10.1873