Попова Лукерья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Лукерья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Епифан Ефимов

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Попов Андрей Епифанов

Отец ребёнка: Попов Епифан Ефимов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Иван Епифанов

Отец ребёнка: Попов Епифан Ефимов

Смерть
Неизвестно

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