Попова Лукерья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Епифан Ефимов
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Попов Епифан Ефимов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Попов Иван Епифанов
Отец ребёнка: Попов Епифан Ефимов
Смерть
Неизвестно