Рыжов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1876
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1876
Отец: Рыжов Дмитрий Нилович
Мать: Александра Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1907
Дочь: Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
18.11.1908
Сын: Рыжов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.05.1911
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Михайловна
Смерть
1942