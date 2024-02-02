Рыжов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжов Николай Дмитриевич

Рыжов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1876

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1876

Отец: Рыжов Дмитрий Нилович

Мать: Александра Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1907

Дочь: Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Рыжов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
02.05.1911

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Михайловна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close