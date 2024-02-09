Румянцев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения02.12.1923
Дата смерти01.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
02.03.1944
Ордер Красной Звезды
Награда
16.05.1945
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
16.04.1947
Сын: Румянцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Суровая Валентина Александровна
Рождение ребёнка
22.08.1949
Сын: Румянцев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Суровая Валентина Александровна
Смерть
01.02.1988