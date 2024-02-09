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Румянцев Василий Александрович

Место рождения

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд

Дата рождения

02.12.1923

Дата смерти

01.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1923

Отец: Румянцев Александр Дмитриевич

Мать: Румянцева Анна Васильевна

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровая Валентина Александровна

Награда
02.03.1944
Ордер Красной Звезды
Награда
16.05.1945
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
16.04.1947

Сын: Румянцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Суровая Валентина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.08.1949

Сын: Румянцев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Суровая Валентина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.02.1988

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