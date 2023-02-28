Козлова (Козлова) Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова) Матрона Афанасьевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

05.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

До 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859

Отец: Козлов Афанасий Григорьевич

Мать: Козлова Анна Васильевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Крещение
06.04.1859
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Воскресенский. Дьякон Яков Феофилов. Пономарь Михаил Тихомиров. Козлов Афанасий Григорьевич. Отец. Казак Чесноковского отряда. Православный Козлова Анна Васильевна. Мать. Православ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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