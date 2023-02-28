Козлова (Козлова) Матрона Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Крещение
06.04.1859
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Воскресенский. Дьякон Яков Феофилов. Пономарь Михаил Тихомиров. Козлов Афанасий Григорьевич. Отец. Казак Чесноковского отряда. Православный Козлова Анна Васильевна. Мать. Православ... Показать все
Смерть
Неизвестно