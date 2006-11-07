Шмаков Василий Иванович 23.01.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмаков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1950

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1950

Отец: Шмаков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова (Сизова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
16.09.1975

Сын: Шмаков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Шмакова (Сизова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
04.12.1987

Дочь: Хохлова (Шмакова) Дина Васильевна

Мать ребёнка: Шмакова (Сизова) Валентина Александровна

Смерть
07.11.2006

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