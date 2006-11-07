Шмаков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1950
Дата смерти07.11.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1950
Отец: Шмаков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1975
Сын: Шмаков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Шмакова (Сизова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
04.12.1987
Дочь: Хохлова (Шмакова) Дина Васильевна
Мать ребёнка: Шмакова (Сизова) Валентина Александровна
Смерть
07.11.2006