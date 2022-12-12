Конев Иван Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Иван Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1906

Дата смерти

30.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1930

Дочь: Маркова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Конева Анна Андреевна

Старниково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Николай Иванович

Мать ребёнка: Конева Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Анна Андреевна

Смерть
30.08.?
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