Конев Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1906
Дата смерти30.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1930
Дочь: Маркова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Конева Анна Андреевна
Старниково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Конева Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Анна Андреевна
Смерть
30.08.?