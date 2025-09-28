Маракуева Ирина Владимировна
женский, родилась 08.06.1949, Москва, город федерального значения Москва
ОтецМаракуев Владимир Иванович17.10.1922 г.р.
МатьМаракуева (Марышева) Ирина Борисовна23.09.1923 г.р.
Супруги
Зазулин Сергей Валентинович30.06.1950 г.р.
Трепаков Владимир Васильевич02.08.1945 г.р.
Дети
Зазулин Павел Сергеевич04.06.1972 г.р.
Маракуев (Зазулин) Иван Сергеевич08.09.1974 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949
Имянаречение
10.08.1949
Крещение
10.08.1954
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смена фамилии
12.07.1968
Бракосочетание
12.07.1968
Рождение ребёнка
08.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зазулин Сергей Валентинович
Рождение ребёнка
04.06.1972
Отец ребёнка: Зазулин Сергей Валентинович
Рождение ребёнка
08.09.1974
Сын: Маракуев (Зазулин) Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Зазулин Сергей Валентинович
Развод
22.05.1979
Смена фамилии
22.05.1979
Бракосочетание
30.12.1982
Пролетарский районный отдел ЗАГС