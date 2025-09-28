Маракуева Ирина Владимировна 08.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маракуева Ирина Владимировна

Автор
АТ
Трепакова А.

женский, родилась 08.06.1949, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Маракуев Владимир Иванович17.10.1922 г.р.
Мать
Маракуева (Марышева) Ирина Борисовна23.09.1923 г.р.
Супруги
Зазулин Сергей Валентинович30.06.1950 г.р.
Трепаков Владимир Васильевич02.08.1945 г.р.
Дети
Зазулин Павел Сергеевич04.06.1972 г.р.
Маракуев (Зазулин) Иван Сергеевич08.09.1974 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949

Отец: Маракуев Владимир Иванович

Мать: Маракуева (Марышева) Ирина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва

Пролетарский районный отдел ЗАГС

Имянаречение
10.08.1949
Москва, город федерального значения Москва

Ирина Капподакийская

Крещение
10.08.1954
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Вознесенский храм

Смена фамилии
12.07.1968
Москва, город федерального значения Москва

Маракуева сменена на Зазулину по мужу

Бракосочетание
12.07.1968

Муж: Зазулин Сергей Валентинович

Москва, город федерального значения Москва

Ленинский отдел ЗАГС г. Москвы

Рождение ребёнка
08.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зазулин Сергей Валентинович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
04.06.1972

Сын: Зазулин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Зазулин Сергей Валентинович

Москва, город федерального значения Москва

Мертворождённый

Рождение ребёнка
08.09.1974

Сын: Маракуев (Зазулин) Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Зазулин Сергей Валентинович

Москва, город федерального значения Москва

Гагаринский отдел ЗАГС г. Москвы

Развод
22.05.1979

Муж: Зазулин Сергей Валентинович

Москва, город федерального значения Москва

Гагаринский отдел ЗАГС

Смена фамилии
22.05.1979
Москва, город федерального значения Москва

Зазулина сменена на девичью Маракуева

Бракосочетание
30.12.1982

Муж: Трепаков Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Гагаринский отдел ЗАГС г. Москвы

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