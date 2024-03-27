Гареев Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГареев Хусаин

Гареев Хусаин

Место рождения

Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

01.10.1905

Дата смерти

27.02.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1943 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
21.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гареева Хакия

Буздякскский район, РБ
Рождение ребёнка
20.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гареева Хакия

Буздякскский район, РБ
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Гареев Финат

Мать ребёнка: Гареева Хакия

Буздякскский район, РБ
Рождение ребёнка
15.08.1943

Сын: Гареев Ришат Хусаинович

Мать ребёнка: Гареева Хакия

Республика Башкортостан, Россия
Смерть
27.02.1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close