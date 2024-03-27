Гареев Хусаин
Место рожденияРеспублика Башкортостан, Россия
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти27.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гареева Хакия
Буздякскский район, РБ
Рождение ребёнка
20.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гареева Хакия
Буздякскский район, РБ
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Гареев Финат
Мать ребёнка: Гареева Хакия
Буздякскский район, РБ
Рождение ребёнка
15.08.1943
Мать ребёнка: Гареева Хакия
Республика Башкортостан, Россия
Смерть
27.02.1970