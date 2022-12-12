Ильина (Черняновская) Римма Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963
Рождение ребёнка
09.06.1990
Дочь: Ивлиева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Николаевич
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Сергей Николаевич
Лаврентия, Чукотский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно