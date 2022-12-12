Ильина (Черняновская) Римма Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Черняновская) Римма Алексеевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

30.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963

Отец: Черняновский Алексей Петрович

Мать: Черняновская Заря Бакиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1990

Дочь: Ивлиева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Николаевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Сергей Николаевич

Лаврентия, Чукотский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Сергей Николаевич

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