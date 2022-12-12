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Тавостин Сергей Михайлович
Тавостин Сергей Михайлович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1985
Пол
Мужской
Отец
Тавостин Михаил Анатольевич
Мать
Тавостина (Ванюшина) Наталья Алексеевна
Дети
Не указаны
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ЕУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец:
Тавостин Михаил Анатольевич
Мать:
Тавостина Наталья Алексеевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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