Столярова (Любомирова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1969
Сын: Столяров Сергей Владмирович
Отец ребёнка: Столяров Владимир Степанович
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
13.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столяров Владимир Степанович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно