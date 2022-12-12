Столярова (Любомирова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Любомирова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1969

Сын: Столяров Сергей Владмирович

Отец ребёнка: Столяров Владимир Степанович

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
13.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столяров Владимир Степанович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Владимир Степанович

Смерть
Неизвестно
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