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Марфа Николаева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Николай Никитин (Ович)

Мать: Марья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
01.10.1851

Сын: Фома Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Евдокимов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Матрена Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Евдокимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Федор Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Евдокимов (Ич)

Рождение ребёнка
16.07.1869 ст.

Дочь: Ефимия Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Евдокимов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1873 ст.

Сын: Андрей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Евдокимов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евдокимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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