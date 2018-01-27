Ильинская Евгения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1928
Дата смерти27.01.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.06.1954
Большие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильинский Евгений Александрович
Смерть
27.01.2018