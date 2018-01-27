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Ильинская Евгения Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1928

Дата смерти

27.01.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.06.1954

Муж: Ильинский Евгений Александрович

Большие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Евгений Александрович

Смерть
27.01.2018
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