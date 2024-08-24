Сулимов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1948
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1973
Дочь: (Сулимова) Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Сулимов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: (Егорычева) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна
Смерть
1983
Погиб. В крайней степени алкогольного опьянения попал под электричку.