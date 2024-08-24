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Сулимов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1948

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1973

Дочь: (Сулимова) Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Сулимов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: (Егорычева) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Смерть
1983
Погиб. В крайней степени алкогольного опьянения попал под электричку.

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