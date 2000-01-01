Храпан (Пучкина) Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпан (Пучкина) Анна Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Пучкин Савелий

Мать: Стефания

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Фаина Владимировна

Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович

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