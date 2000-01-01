Храпан (Пучкина) Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Пучкин Савелий
Мать: Стефания
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Фаина Владимировна
Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Храпан Владимир Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно