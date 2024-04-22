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Ильинский Александр Львович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ильинский Лев Иванович

Мать: Ильинская Прасковья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ильинский Павел Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ильинская Анна Александровна

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.07.1893 ст.

Дочь: Ильинская Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ильинский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ильинская Градислава Александровна

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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