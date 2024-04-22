Ильинский Александр Львович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ильинский Павел Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ильинская Анна Александровна
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1893 ст.
Дочь: Ильинская Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ильинский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ильинская Градислава Александровна
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно