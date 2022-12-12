Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1879 ст.
Отец: Василий Иванович
Мать: Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.
Сын: Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.
Сын: Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Наталья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Тихоновна
Смерть
Неизвестно