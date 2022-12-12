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Тимофей Васильевич

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Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1879 ст.

Отец: Василий Иванович

Мать: Фекла Дмитриевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ермаков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Наталья Тихоновна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.

Сын: Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Наталья Тихоновна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.

Сын: Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Наталья Тихоновна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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