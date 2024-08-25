Цысс Михаил Савельевич
Место рожденияРоссия, ст.Бакинская, Екатеринодарский отдел Кубанской области
Дата рождения20.10.1907
Дата смерти01.09.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907
Отец: Цысс Савва Гаврилович
Мать: Цысс Федора Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цысс) Алла
Мать ребёнка: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1933
Бракосочетание
25.07.1939
Рождение ребёнка
25.06.1941
Рождение ребёнка
15.06.1944
Смерть
01.09.1988