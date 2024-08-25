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Цысс Михаил Савельевич

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Место рождения

Россия, ст.Бакинская, Екатеринодарский отдел Кубанской области

Дата рождения

20.10.1907

Дата смерти

01.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907

Отец: Цысс Савва Гаврилович

Мать: Цысс Федора Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цысс) Алла

Мать ребёнка: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
22.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Бракосочетание
25.07.1939

Жена: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
25.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
15.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

Смерть
01.09.1988

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