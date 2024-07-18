Акилина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1864
Дочь: Пераскева Антоновна
Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович
Рождение ребёнка
03.10.1867
Сын: Гурий Антонович
Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович
Рождение ребёнка
21.04.1869
Сын: Семен Антонович
Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович
Рождение ребёнка
28.08.1873
Сын: Симеон Антонович
Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович
Смерть
Неизвестно