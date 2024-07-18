Акилина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1830 и 1840 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Кондратьевич-Кодратович

Рождение ребёнка
19.07.1864

Дочь: Пераскева Антоновна

Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.10.1867

Сын: Гурий Антонович

Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1869

Сын: Семен Антонович

Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.08.1873

Сын: Симеон Антонович

Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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