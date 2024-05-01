Спирина Авдотья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Спирина) Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Спирева) Ульяния Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Спирина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Спирин Марк Иванович
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Спирин Егор Иванович
Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович
Смерть
После 1858