Спирина Авдотья Никитична 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирина Авдотья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Спирина) Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Спирин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Спирева) Ульяния Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Спирина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Спирин Федот Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Спирин Марк Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Спирин Николай Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Спирев Михайла Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Спирин Егор Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Герасимович

Смерть
После 1858

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