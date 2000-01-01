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Смирнов Владимир Михеевич
Смирнов Владимир Михеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Михей
Мать
Смирнова (Шельпякова) Анна Спиридоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Смирнов Михей
Мать:
Смирнова Анна Спиридоновна
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