Чеперегина (Грорбунцова) Анна Иванова
Место рожденияВологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Медведево
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1919
Сын: Чеперегин Викентий Николаевич
Отец ребёнка: Чеперегин Николай Викентьевич
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно