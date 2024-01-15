Чеперегина (Грорбунцова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеперегина (Грорбунцова) Анна Иванова

Место рождения

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Медведево

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодский уезд, Боровецкая волость, дер. Медведево
Рождение ребёнка
13.11.1919

Сын: Чеперегин Викентий Николаевич

Отец ребёнка: Чеперегин Николай Викентьевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеперегин Николай Викентьевич

Смерть
Неизвестно
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