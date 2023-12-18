Зюлейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюлейха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Досмухаметов Айткуль

Отец ребёнка: Мухаметшарыпов Досмухамет

Тугузлы, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Досмухаметова Зюльхия (Зульхизя)

Отец ребёнка: Мухаметшарыпов Досмухамет

Тугузлы, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Досмухаметов Габдулханнан

Отец ребёнка: Мухаметшарыпов Досмухамет

Тугузлы, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Досмухаметов Кулмухамет

Отец ребёнка: Мухаметшарыпов Досмухамет

Тугузлы, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшарыпов Досмухамет

Смерть
Неизвестно
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