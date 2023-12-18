Зюлейха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Досмухаметов Айткуль
Отец ребёнка: Мухаметшарыпов Досмухамет
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Досмухаметова Зюльхия (Зульхизя)
Отец ребёнка: Мухаметшарыпов Досмухамет
Рождение ребёнка
1831
Сын: Досмухаметов Габдулханнан
Отец ребёнка: Мухаметшарыпов Досмухамет
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Мухаметшарыпов Досмухамет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно