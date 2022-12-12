Трофим Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.08.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1811
Отец: Николай Алексеев
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Федосья Сергеева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аграфена Трофимова
Мать ребёнка: Федосья Сергеева
Рождение ребёнка
?.02.1850
Дочь: Авдотья Трофимова
Мать ребёнка: Федосья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Сергеева
Смерть
Неизвестно