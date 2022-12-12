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Трофим Николаев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около ?.08.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1811

Отец: Николай Алексеев

Мать: Татьяна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Волчков Максим Трофимов

Мать ребёнка: Федосья Сергеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аграфена Трофимова

Мать ребёнка: Федосья Сергеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1850

Дочь: Авдотья Трофимова

Мать ребёнка: Федосья Сергеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Сергеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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