Захаров Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Захаров Иван (Иоанн) Георгиевич
Мать: не указана
Военная служба
1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 608-й пехотный Олыкский полк
Лечение в госпитале
1917
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина выбытия болен Дата события 29.09.1917
Смерть
Неизвестно