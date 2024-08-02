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Захаров Павел Иванович

Место рождения

Остров, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Захаров Иван (Иоанн) Георгиевич

Мать: не указана

Остров, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 608-й пехотный Олыкский полк
Лечение в госпитале
1917
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина выбытия болен Дата события 29.09.1917
Смерть
Неизвестно

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