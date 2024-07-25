Коновалова Сенатаева Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Сенатаева Тамара Михайловна

Место рождения

Тамир

Дата рождения

14.09.1945

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1944 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1945

Отец: Коновалов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенатаев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенатаев Николай Васильевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенатаев Николай Васильевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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