Коновалова Сенатаева Тамара Михайловна
Место рожденияТамир
Дата рождения14.09.1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1945
Отец: Коновалов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенатаев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенатаев Николай Васильевич