Дружинин Юрий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Юрий Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружинин Вениамин

Мать: Дружинина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Голубева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев (Дружинин) Андрей

Мать ребёнка: Голубева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
15.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно

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