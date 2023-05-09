Дружинин Юрий Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дружинин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голубева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев (Дружинин) Андрей
Мать ребёнка: Голубева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
15.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно