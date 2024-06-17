Одинцова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Афанасий Петрович

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Одинцов Марк Афанасьевич

Отец ребёнка: Одинцов Афанасий Петрович

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Одинцова) Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Одинцов Афанасий Петрович

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Одинцова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Одинцов Афанасий Петрович

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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