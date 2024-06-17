Одинцова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Одинцов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Одинцова) Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Одинцов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Одинцова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Одинцов Афанасий Петрович
Смерть
Неизвестно