Сушкова Пелагея Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1896
Ключи Ключевский район Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Сушков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Сушков Алексей Яковлевич
Смерть
Около 1918