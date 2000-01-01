Сушкова Пелагея Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова Пелагея Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1896

Муж: Сушков Алексей Яковлевич

Ключи Ключевский район Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Сушков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сушков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сушков Алексей Яковлевич

Смерть
Около 1918
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