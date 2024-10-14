Иванов Илья Кириллович
мужской, родился Около 1880
умер Неизвестно
ОтецИванов Кирилл ИвановичОколо 1824 г.р.
МатьИванова Агрипина ИвановнаОколо 1840 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Иванов Кирилл Иванович
Дочь: Толканова (Иванова) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна
Сын: Иванов Иоанн Ильич
Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна
Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна
Дочь: Иванова Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна
Дочь: Иванова Александра Ильинична
Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна
Дочь: Иванова Елисавета Ильинична
Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна
Дочь: Иванова Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна
Дочь: Цахоева (Иванова) Аграфена Ильинична
Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна