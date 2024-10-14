Иванов Илья Кириллович Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Илья Кириллович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Около 1880

умер Неизвестно

Отец
Иванов Кирилл ИвановичОколо 1824 г.р.
Мать
Иванова Агрипина ИвановнаОколо 1840 г.р.
Супруги
Иванова (Ильинцева) Наталья ИоанновнаНеизвестно г.р.
Дети
Толканова (Иванова) Анастасия Ильинична25.10.1898 г.р.
Иванов Иоанн Ильич10.09.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Иванов Кирилл Иванович

Мать: Иванова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Толканова (Иванова) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
10.09.1901

Сын: Иванов Иоанн Ильич

Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
04.11.1903

Сын: Иванов Димитрий Ильич

Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: Иванова Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
05.10.1907

Дочь: Иванова Александра Ильинична

Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Иванова Елисавета Ильинична

Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
27.04.1914

Дочь: Иванова Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Цахоева (Иванова) Аграфена Ильинична

Мать ребёнка: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Смерть
Неизвестно

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