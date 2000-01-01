Григорий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1747 ст.

Дата смерти

1747 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747 ст.

Отец: Сергей Иванов

Мать: Мавра Миронова

Смерть
1747 ст.
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