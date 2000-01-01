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Григорий Сергеев
Григорий Сергеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1747 ст.
Дата смерти
1747 ст.
Пол
Мужской
Отец
Сергей Иванов
Около 1721 г.р.
Мать
Мавра Миронова
Около 1723 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747 ст.
Отец:
Сергей Иванов
Мать:
Мавра Миронова
Смерть
1747 ст.
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