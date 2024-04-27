Моисеев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Пётр

Моисеев Пётр

avatar

Место рождения

Novy Machim

Дата рождения

17.06.1929

Дата смерти

08.09.1979

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

Между 1951 и 1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1929

Отец: Моисеев Егор

Мать: Моисеева Мария Марфа

Novy Machim
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1953

Сын: Моисеев Анатолий

Мать ребёнка: Моисеева Пелагея

Рождение ребёнка
17.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева Пелагея

Рождение ребёнка
02.01.1957

Дочь: Усова Валентина

Мать ребёнка: Моисеева Пелагея

Рождение ребёнка
26.05.1959

Дочь: Некрасова Анна

Мать ребёнка: Моисеева Пелагея

Рождение ребёнка
20.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр
Смерть
08.09.1979
Kalachinsk
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close