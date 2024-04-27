Моисеев Пётр
Место рожденияNovy Machim
Дата рождения17.06.1929
Дата смерти08.09.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1929
Отец: Моисеев Егор
Мать: Моисеева Мария Марфа
Novy Machim
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1953
Сын: Моисеев Анатолий
Мать ребёнка: Моисеева Пелагея
Рождение ребёнка
17.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева Пелагея
Рождение ребёнка
02.01.1957
Дочь: Усова Валентина
Мать ребёнка: Моисеева Пелагея
Рождение ребёнка
26.05.1959
Дочь: Некрасова Анна
Мать ребёнка: Моисеева Пелагея
Рождение ребёнка
20.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр
Смерть
08.09.1979
Kalachinsk